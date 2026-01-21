Haberler

Güney Kore Cumhurbaşkanı: Çin'e Resmi Ziyaret İkili İlişkilere Yeni İvme Kazandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. Ekonomi, güvenlik ve kültür alanlarında işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

SEUL, 21 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Güney Kore ve Çin liderleri arasındaki görüşmenin, ikili ilişkilerin gelişimine yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Çarşamba günü başkent Seul'de düzenlediği Yeni Yıl basın toplantısında bu ayın başlarında Çin'e yaptığı resmi ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan Lee, iki ülke halklarının da tanık olduğu üzere Çin tarafının sıcak bir misafirperverlik sergilediğini belirtti.

Lee, ikili ilişkileri şekillendirecek yeni yollara başvurulmasının, Güney Kore ile Çin arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yaratacağından emin olduğunu vurguladı.

Lee ekonomi ve diplomasi alanlarında işbirliği, güvenlik ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik işbirliği olanakları ve kültür ve turizm yoluyla halklar arası ilişkilerin artırılmasının önemini de dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü