Güney Kore Cumhurbaşkanı: Çin'e Resmi Ziyaret İkili İlişkilere Yeni İvme Kazandırdı

SEUL, 21 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Güney Kore ve Çin liderleri arasındaki görüşmenin, ikili ilişkilerin gelişimine yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Çarşamba günü başkent Seul'de düzenlediği Yeni Yıl basın toplantısında bu ayın başlarında Çin'e yaptığı resmi ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan Lee, iki ülke halklarının da tanık olduğu üzere Çin tarafının sıcak bir misafirperverlik sergilediğini belirtti.

Lee, ikili ilişkileri şekillendirecek yeni yollara başvurulmasının, Güney Kore ile Çin arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yaratacağından emin olduğunu vurguladı.

Lee ekonomi ve diplomasi alanlarında işbirliği, güvenlik ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik işbirliği olanakları ve kültür ve turizm yoluyla halklar arası ilişkilerin artırılmasının önemini de dikkat çekti.