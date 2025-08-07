Güney Kore, Çinli Turistlere Vizesiz Giriş İzni Veriyor

Güney Kore, Çinli Turistlere Vizesiz Giriş İzni Veriyor
Güney Kore, yerel turizmi canlandırmak amacıyla eylül sonundan itibaren dokuz ay boyunca Çinli grup turistlere vizesiz giriş izni verecek. Bu karar, iç turizm harcamalarını artırmayı hedefliyor.

SEUL, 7 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore, yerel turizmi canlandırma çabalarının bir parçası olarak, eylül ayı sonundan itibaren dokuz ay boyunca Çinli grup turistlere vizesiz giriş izni verecek.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok'un başkanlığında, iç turizm pazarını canlandırmak için çarşamba günü düzenlenen bir toplantıda 29 Eylül 2025 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Çinli grup turistlerin ülkeye vizesiz giriş yapmalarına izin verilmesi kararı alındı.

Başbakanlık ofisi, yerel turizm pazarının hızla toparlanmasıyla birlikte vize muafiyeti politikasının, ülkeye yönelik talebi artırarak iç turizm harcamalarını da canlandırmasını öngörüyor.

Çin'in Güney Kore Büyükelçisi Dai Bing çarşamba günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu kararın Güney Kore'yi ziyaret eden Çinli turistler için iyi bir haber olduğunu söyledi. Çin, geçen yıl kasım ayından bu yana Güney Kore vatandaşlarına tek taraflı olarak vizesiz giriş hakkı tanıyor ve o tarihten bu yana iki ülke arasındaki halklar arası etkileşimlerde hızlı bir artış gözlemleniyor.

Dai, "Yakın komşular olarak, iki halk arasındaki yoğun etkileşimler karşılıklı anlayışı artırmaya ve dostluğu derinleştirmeye yardımcı oluyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
