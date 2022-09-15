Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek
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INCHEON, 15 Eylül (Xinhua) -- 1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen 88 Çinli askerin kalıntıları, anavatanlarına geri gönderilmek üzere Perşembe günü Güney Kore'de tabutlara konuldu.
INCHEON, 15 Eylül (Xinhua) -- 1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen 88 Çinli askerin kalıntıları, anavatanlarına geri gönderilmek üzere Perşembe günü Güney Kore'de tabutlara konuldu. 2014'ten 2021'e 8 yıl art arda, Güney Kore'den toplam 825 Çinli askerin kalıntılarının Çin'e iadesi gerçekleştirildi.
1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen Çinli askerlerin kalıntıları, Güney Kore'nin Incheon şehrinde tabuta yerleştirildi, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)
1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen Çinli askerlerin kalıntıları, Güney Kore'nin Incheon şehrinde tabuta yerleştirildi, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)
Güney Kore'nin Incheon şehrinde, 1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen Çinli askerlerden geriye kalan eşyalar görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)
Güney Kore'nin Incheon şehrinde, 1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen Çinli askerlerden geriye kalan eşyalar görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)