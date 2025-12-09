Haberler

Güney Kore, hava savunma sahasına giren Çin ve Rusya uçaklarına karşı jet havalandırdı

Güney Kore ordusu, Çin'e ait 2 ve Rusya'ya ait 7 askeri uçağın Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne girdiğini tespit etti. Görülen gelişmeler üzerine, askeri jetlerin havalandırıldığı bildirildi.

Güney Kore ordusu, Çin'e ve Rusya'ya ait askeri uçakların, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğini tespit ettiğini ve tedbir amacıyla askeri jetlerini havalandırdığını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sabah saatlerinde KADIZ'da meydana gelen gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Çin'in 2 ve Rusya'nın 7 askeri uçağının KADIZ'a girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Savaş uçaklarının, Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden bölgeden uzaklaştığı ifade edilen açıklamada, askeri jetlerin tedbir amacıyla havalandırıldığı aktarıldı.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
