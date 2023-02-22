Güney Kore, Çin'den Gelen Yolcular İçin Varış Sonrası Test Zorunluluğunu Kaldıracak

SEUL, 22 Şubat (Xinhua) -- Güney Kore, Kovid-19 salgın durumunun istikrara kavuşmasının ardından önümüzdeki aydan itibaren Çin'den gelen yolculardan varış sonrası test zorunluluğunu kaldıracak.

Geçen Ocak ayının başlarından bu yana Çin'den gelen yolcuların Güney Kore'ye indikten sonra polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi yaptırmaları gerekiyordu. Güney Kore merkezi önleme ve karşı tedbir kurumunun Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 1 Mart'tan itibaren varış sonrası test zorunluluğu kaldırılacak ve Çin'den gelen uçakların, Seul'un batısındaki Incheon Uluslararası Havalimanı dışındaki havalimanlarına da inmelerine izin verilecek.

Çin'den gelen yolcuların Güney Kore'ye giden uçaklara binmeden önce negatif Kovid-19 test sonucu ibraz etmesini gerekli tutan varış öncesi test zorunluluğu ise hafifletilen karantina önlemlerinin etkisini izlemek amacıyla 10 Mart'a kadar uygulanmaya devam edecek.