Haberler

Güney Kore, Çevrim İçi Dolandırıcılığa Karşı Yaptırımlar Uyguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore, uluslararası çevrim içi dolandırıcılık vakalarına karıştıkları gerekçesiyle 15 kişiye ve 132 kuruluşa yaptırım kararı aldı. Hükümet, Güneydoğu Asya'daki organize suç şebekelerine karşı ciddi önlemler alıyor.

Güney Kore, uluslararası çevrim içi dolandırıcılık vakalarına dahil olduğu gerekçesiyle 15 kişiye ve 132 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

Yonhap haber ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Seul hükümeti özellikle Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren ve çevrim içi dolandırıcılıkla gündeme gelen organize suç şebekelerine karşı önlem alıyor.

Bakanlık, çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı tespit edilen bazı suç örgütleri ve üyelerinin, yaptırımlara tabi kişiler ve kuruluşlar arasında olduğunu açıkladı.

Yasa dışı dolandırıcılık çetelerinin arkasında olduğu bilinen Kamboçya merkezli Prince Holding Group ve Huione Group dahil 15 kişiye ve 132 kuruluşa, bu kapsamda yaptırım uygulanacağı bildirildi.

ABD hükümeti de Prince Holding Group ve kurucusu Chen Zhi'yi uluslararası dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı ile suçlayarak yaptırım listesine almış, Tayvan, Hong Kong ve Singapur, Kamboçyalı iş insanının yüz milyonlarca dolarlık mal varlığına el koymuştu.

Son dönemde Kamboçya'da sahte iş ilanları aracılığıyla Güney Korelilerin tuzağa düşürüldüğü, kaçırıldığı ve zorla çalıştırıldığına dair vakaların arttığı ifade ediliyor.

Kamboçya-Güney Kore arasında dolandırıcılığa karşı işbirliği

Temmuzda fuara katılmak üzere Kamboçya'ya giden Güney Koreli bir öğrenci ortadan kaybolmuş, ailesi bir hafta sonra arandıklarını, çocuklarının başının belaya girdiğini ve kendilerinden fidye istendiğini belirtmişti.

Söz konusu öğrenci iki hafta sonra ölü bulunmuştu.

Güney Kore hükümeti de öğrencinin ölümünün, ülkedeki dolandırıcılar tarafından gördüğü işkenceyle ilişkili olduğu iddiaları üzerine harekete geçmiş, konuya ilişkin acil önlem alınmasını istemişti.

Olayın ardından iki ülke, çevrim içi dolandırıcılık suçlarına karşı işbirliğini artırma konusunda anlaştıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Dursun Özbek'ten derbi öncesi Ederson ve Fenerbahçe sözleri

Özbek'ten derbi öncesi Ederson ve Fenerbahçe sözleri
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
Tepkiler çığ gibi! Direksiyonu bırakıp oynamaya başladı

Onlarca insanın canını böyle tehlikeye attı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.