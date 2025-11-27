Güney Kore, Çevrim İçi Dolandırıcılığa Karşı Yaptırımlar Uyguladı

Güney Kore, uluslararası çevrim içi dolandırıcılık vakalarına dahil olduğu gerekçesiyle 15 kişiye ve 132 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

Yonhap haber ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Seul hükümeti özellikle Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren ve çevrim içi dolandırıcılıkla gündeme gelen organize suç şebekelerine karşı önlem alıyor.

Bakanlık, çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı tespit edilen bazı suç örgütleri ve üyelerinin, yaptırımlara tabi kişiler ve kuruluşlar arasında olduğunu açıkladı.

Yasa dışı dolandırıcılık çetelerinin arkasında olduğu bilinen Kamboçya merkezli Prince Holding Group ve Huione Group dahil 15 kişiye ve 132 kuruluşa, bu kapsamda yaptırım uygulanacağı bildirildi.

ABD hükümeti de Prince Holding Group ve kurucusu Chen Zhi'yi uluslararası dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı ile suçlayarak yaptırım listesine almış, Tayvan, Hong Kong ve Singapur, Kamboçyalı iş insanının yüz milyonlarca dolarlık mal varlığına el koymuştu.

Son dönemde Kamboçya'da sahte iş ilanları aracılığıyla Güney Korelilerin tuzağa düşürüldüğü, kaçırıldığı ve zorla çalıştırıldığına dair vakaların arttığı ifade ediliyor.

Kamboçya-Güney Kore arasında dolandırıcılığa karşı işbirliği

Temmuzda fuara katılmak üzere Kamboçya'ya giden Güney Koreli bir öğrenci ortadan kaybolmuş, ailesi bir hafta sonra arandıklarını, çocuklarının başının belaya girdiğini ve kendilerinden fidye istendiğini belirtmişti.

Söz konusu öğrenci iki hafta sonra ölü bulunmuştu.

Güney Kore hükümeti de öğrencinin ölümünün, ülkedeki dolandırıcılar tarafından gördüğü işkenceyle ilişkili olduğu iddiaları üzerine harekete geçmiş, konuya ilişkin acil önlem alınmasını istemişti.

Olayın ardından iki ülke, çevrim içi dolandırıcılık suçlarına karşı işbirliğini artırma konusunda anlaştıklarını bildirmişti.