Güney Kore Başkanı Lee Jae Myung'dan Kuzey Kore İle İlişkiler Hakkında Açıklamalar

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ilişkilerini iyileştirmek istedikleri Kuzey Kore'nin "birincil tehdit olarak Güney Kore'yi değil ABD'yi gördüğünü" söyledi.

The Korea Times'ın haberine göre Lee, göreve gelişinin 100. gününde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ile ilişkileri değerlendirdi.

Lee, Güney Kore'nin tek başına Kuzey Kore ile ilişkileri çözemeyeceğini, bunun karmaşık bir uluslararası mesele olduğunu belirtti.

ABD ile koordinasyonun ve Kuzey Kore-ABD diyaloğunun önemine dikkati çeken Lee, "Kuzey Kore'nin bakış açısına göre, rejimi için birincil tehdit Güney Kore değil, ABD'dir." dedi.

Lee, "Bu nedenle Kuzey, Güney Kore ile ilişkilerinden çok ABD ile ilişkisini daha önemli görüyor." diye konuştu.

Kuzey Kore ile diyalog için gerekli koşulların oluşturulmasında sorumluluğunun Seul'e ait olduğunu belirten Lee, Kore Yarımadasında barış ve istikrarın sadece güvenlik değil aynı zamanda ekonomik bir mesele olduğunu kaydetti.

Lee, Kore'lerin tarihsel açıdan kısa sayılabilecek bir süredir bölünmüş olduğunu ve birçok ülkenin birleşmeyi ancak yüzlerce yıl sonra başarabildiğini ifade ederek nihai birleşmeden önce barışın inşa edilmesinin önemine dikkati çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri geçit töreni kapsamında Pekin'de bulunan Güney Kore Parlamento Başkanı Woo Won-shik ile bir araya gelmişti.

Güney Kore'den gerilimi azaltma adımı

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdurmuş, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise Kuzey Kore'nin sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerin" kaldırdığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.