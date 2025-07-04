Güney Kore Başkanı Lee, ABD ile Ticaret Anlaşmasının Geleceği Hakkında Belirsizlikler Yaşadığını Açıkladı

SEUL, 4 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde "karşılıklı gümrük vergilerini" uygulamak için belirlediği son tarih olan 8 Temmuz'a kadar ABD ile bir ticaret anlaşmasına varılıp varılmayacağı konusunda emin olmadığını söyledi.

Göreve gelişinin 30. günü münasebetiyle perşembe günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Lee, "Gümrük vergisi müzakereleri kolay değil. Hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak 8 Temmuz'a kadar sonuç alınıp alınmayacağını kesin olarak söylemek zor" dedi.

Lee, Seul ile Washington'un karşılıklı fayda sağlayacak sonuçlar üretmesi gerektiğini ancak her iki tarafın taleplerine henüz netlik kazandırmadığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapmanın zor olduğunu belirten Lee, "Söyleyeceklerim müzakereleri etkileyebilir. Yine de hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Dış politika konularına da değinen Güney Kore lideri, "Güney Kore-ABD ittifakını temel alan sağlam bir zemin, ABD ve Japonya ile yakın işbirliği, Çin ve Rusya ile ilişkilerin hızlı bir şekilde geliştirilmesi doğrultusunda ulusal çıkar odaklı pragmatik bir diplomasi izleyerek hem barışı hem de halkımızın yaşamını koruyacağız" açıklamasında bulundu.