Güney Kore Başbakanı'ndan Çin Karşıtı Gösterilere Güçlü Önlemler Talebi

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, seçimlere Çin'in müdahale ettiği iddiaları üzerine başkent Seul'de devam eden Çin karşıtı gösterilere dair güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, ülkede 3 Haziran'da yapılan seçimlere Pekin yönetiminin müdahale ettiği gerekçesiyle başkent Seul'de devam eden Çin karşıtı gösterilere yönelik "güçlü önlemler" alınması talimatını verdi.

Yonhap'ın haberine göre Başbakan Kim, Güney Kore'de devam eden Çin karşıtı protestolara yönelik önlemlerin artırılmasını istedi.

Buna göre Kim, emniyet yetkililerine gösterileri yakından izlemesi ve yasalar uyarınca gerektiğinde "güçlü önlemler" alması talimatını verdi.

Başbakan Kim, vatandaşlarının günlük yaşamlarında yaşadıkları rahatsızlık ve endişeyi en aza indirmek için güvenlik ve düzenin sağlanması çağrısında bulundu.

Güney Kore'deki muhafazakar siyasi gruplar, ülkedeki seçimlere Çin'in müdahale ettiğini iddia ederek Çin karşıtı gösteriler düzenliyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
