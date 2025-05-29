Güney Kore Askeri, 'Yanlışlıkla' Kuzey Kore'ye Ateş Etti

Güney Kore Askeri, 'Yanlışlıkla' Kuzey Kore'ye Ateş Etti
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Güney Kore'nin Kuzey Kore sınırında görevli bir askerin, silahını 'yanlışlıkla' Kuzey'e doğrultarak ateş açtığı açıklandı. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'nin Kuzey Kore sınırı yakınlarında görevli bir askerin "yanlışlıkla" Kuzey'e doğru silahını ateşlediği açıklandı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Yang Seung-kwan, basına yaptığı açıklamada, başkent Seul'ün kuzeyinde, sınıra yakın Yangju bölgesinde görevli bir askerin, yerel saatle dün 17.00 sularında Kuzey Kore'ye doğru ağır makineli silahını "yanlışlıkla" tek sefer ateşlediğini aktardı.

Sorumlu birliğin, olayın ardından Kuzey Kore'yi bilgilendiren bir yayın yaptığını kaydeden Yang, Pyongyang tarafından henüz karşı hareket tespit edilmediğini ifade etti.

Yang, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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