Güney Kore, APEC Zirvesi İçin 3 Bin 900 Askeri Görevlendirecek

Güney Kore, bu hafta ülkede düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 3 bin 900 askeri personelin görevlendirileceğini açıkladı.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

APEC Liderler Zirvesi'nde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla kara, hava ve deniz kuvvetlerine bağlı yaklaşık 3 bin 900 personelin ülke geneline konuşlandırılacağı bildirildi.

Askerlerin özellikle birçok lider ve heyetin varması planlanan Busan kentindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı'na konuşlandırılacağı belirtildi.

Ülkenin Gyeongju kentinde 31 Ekim ve 1 Kasım arasında düzenlenecek zirve öncesinde birçok ön toplantının da yapılması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in söz konusu zirve kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.