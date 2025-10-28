Haberler

Güney Kore, APEC Zirvesi İçin 3 Bin 900 Askeri Görevlendirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 3 bin 900 askeri personel görevlendireceğini açıkladı. Askerler, özellikle liderlerin geçiş yapacağı Gimhae Uluslararası Havalimanı'na konuşlandırılacak.

Güney Kore, bu hafta ülkede düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 3 bin 900 askeri personelin görevlendirileceğini açıkladı.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

APEC Liderler Zirvesi'nde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla kara, hava ve deniz kuvvetlerine bağlı yaklaşık 3 bin 900 personelin ülke geneline konuşlandırılacağı bildirildi.

Askerlerin özellikle birçok lider ve heyetin varması planlanan Busan kentindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı'na konuşlandırılacağı belirtildi.

Ülkenin Gyeongju kentinde 31 Ekim ve 1 Kasım arasında düzenlenecek zirve öncesinde birçok ön toplantının da yapılması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in söz konusu zirve kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.