Güney Kore, Afrika ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Afrika ülkeleriyle çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve ilerletme taahhüdünde bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin ev sahipliğini yaptığı ve 48 Afrika ülkesinden heyetin katıldığı "2024 Güney Kore-Afrika Zirvesi" başladı.

Açılışta konuşan Yoon, Afrika ülkeleriyle tedarik zinciri ile kalkınma alanlarında işbirliğinin ve ekonomik bağların ilerletilmesi sözünü verdi.

Afrika ile ticaret ve yatırım alanlarında ilişkileri genişletmeyi ve güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Yoon, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması (AfCFTA) aracılığıyla Afrika'nın bölgesel ekonomik entegrasyon çabalarını destekleyeceklerini kaydetti.

Yoon, ülkesinin, önemli minerallerin tedariki, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve halk sağlığı sorunları hakkında Afrika ülkeleriyle birlikte çalışacağını ifade etti.

"2024 Güney Kore-Afrika Zirvesi", "Birlikte Oluşturduğumuz Gelecek: Ortak Büyüme, Sürdürülebilirlik ve Dayanışma" sloganıyla 4-5 Haziran'da başkent Seul'de düzenleniyor.

Zirvenin ikinci gününde, ticaret ve yatırım odaklı toplantılar yapılacak.