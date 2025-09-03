Haberler

Güney Kore, Afganistan'a 1 Milyon Dolar Yardımda Bulunacak

Güney Kore, depremin etkilediği Afganistan'a 1 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı. Bu yardım, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi aracılığıyla sağlanacak ve depremden etkilenen bölgelerin toparlanmasına destek olacak.

Güney Kore, depremin vurduğu Afganistan'a 1 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

Yonhap sitesinin haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından Afganistan'daki deprem felaketine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremden etkilenen Afganistan'daki yardım çalışmalarına destek olmak için 1 milyon dolar bağışlanacağı bildirildi.

Söz konusu yardımın Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) aracılığıyla sağlanacağı belirtilen açıklamada, "Bu yardımın, depremden etkilenen bölgelerin toparlanmasını ve bölge sakinlerinin en kısa sürede günlük yaşantısına dönmesini sağlamasını umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıklamıştı.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
