Haberler

Güney Kore Açıklarında Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 9 Kişiden Haber Yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore açıklarında Eocheong Adası yakınlarında alabora olan bir Çin balıkçı teknesindeki 11 mürettebattan 2'si kurtarıldı, 9 kişi ise hala kayıp. Olay sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

SEUL, 10 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore açıklarındaki Eocheong Adası yakınlarında alabora olan Çin balıkçı teknesindeki 2 kişi kurtarılırken, 9 kişidense haber alınamıyor.

Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre olay, pazartesi günü yerel saatle 08.53 sularında başkent Seul'un yaklaşık 180 kilometre güneybatısındaki Gusan kenti yakınlarında meydana geldi. 99 tonluk teknenin, adanın yaklaşık 150 kilometre güneybatısındaki sularda alabora olduğu belirtildi.

Teknede bulunan 11 mürettebattan 2'si yakınlarda seyreden bir kargo gemisi tarafından kurtarılırken, 9 kişidense haber alınamıyor.

Güney Kore Sahil Güvenliği, arama ve kurtarma operasyonları için olay yerine 4 devriye gemisi ve bir helikopter gönderdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar

Maça damga vuran görüntü
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Okan Buruk'tan oyuncularına bomba sitem

Oyuncularına öyle böyle sitem etmedi: Bugün asla...
Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü

Kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı

Son saniye golüyle yıkıldı
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Ünlüler tek yürek oldu, Ata'ya saygı mesajları yağdı
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam

Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.