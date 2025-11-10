Güney Kore Açıklarında Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 9 Kişiden Haber Yok

SEUL, 10 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore açıklarındaki Eocheong Adası yakınlarında alabora olan Çin balıkçı teknesindeki 2 kişi kurtarılırken, 9 kişidense haber alınamıyor.

Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre olay, pazartesi günü yerel saatle 08.53 sularında başkent Seul'un yaklaşık 180 kilometre güneybatısındaki Gusan kenti yakınlarında meydana geldi. 99 tonluk teknenin, adanın yaklaşık 150 kilometre güneybatısındaki sularda alabora olduğu belirtildi.

Teknede bulunan 11 mürettebattan 2'si yakınlarda seyreden bir kargo gemisi tarafından kurtarılırken, 9 kişidense haber alınamıyor.

Güney Kore Sahil Güvenliği, arama ve kurtarma operasyonları için olay yerine 4 devriye gemisi ve bir helikopter gönderdi.