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Güney Kore, ABD ve Japonya Kuzey Kore tehditlerine karşı işbirliğini güçlendirecek

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Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ulusal güvenlik danışmanları, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı. Güney Kore ve ABD ayrıca yeni nesil teknolojilerde işbirliğini geliştirecek. Güney Kore Ulusal Meclisi, Kuzey Kore-Rusya silah ticaretini durdurma çağrısını içeren bir kararı kabul etti.

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ulusal güvenlik danışmanları, " Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine" karşı işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Cho Tae-yong, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Takeo Akiba, Güney Kore Başkanlık Ofisi'nde yaptıkları görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cho, Sullivan ve Akiba ile "Pyongyang ve Moskova arasında derinleşen ortaklığa" karşı yakın temasta kalma konusunda anlaştıklarını ve " Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine" karşı işbirliğini güçlendirme kararı aldıklarını söyledi.

Güney Kore ve ABD, yeni nesil teknolojilerde işbirliğini geliştirecek

Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD ile yapay zeka, yarı iletkenler ve pil ve enerji teknolojisi gibi yeni nesil teknoloji alanlarında işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kalındığını duyurdu.

Ulusal Meclis, "Kuzey Kore-Rusya silah ticaretine" ilişkin kararı kabul etti

Güney Kore Ulusal Meclisinde, "Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah ticaretinin durdurulması" çağrısını içeren karara onay çıktı.

Karar, mecliste yapılan oylamada, 13 "çekimser" ve 1 "hayır" oyuna karşı 138 oyla kabul edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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