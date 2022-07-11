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Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore karşısında iş birliğini güçlendirme sözü verdi

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore karşısında iş birliğini güçlendirme sözü verdi

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Japonya ile birlikte, Kuzey Kore tehdidine karşı daha güçlü iş birliğine yönelik ortak taahhütlerini yinelediklerini bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Japonya ile birlikte, Kuzey Kore tehdidine karşı daha güçlü iş birliğine yönelik ortak taahhütlerini yinelediklerini bildirdi.

Yonhap haber ajansına göre, Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Kim Gunn, Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim'le Bali'deki G20 Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, üç ülkenin Kuzey Kore tehdidi karşısında daha güçlü iş birliği için taahhüt verdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "ABD Özel Temsilcisi Kim, Kuzey Kore'nin yasa dışı balistik füze fırlatmaları karşısında üçlü güvenlik iş birliğini geliştirmenin önemini bir kez daha teyit etti ve Kuzey Kore'nin kötü niyetli siber faaliyetlerinden kaynaklanan tehditleri azaltmak için yakın şekilde çalışmayı taahhüt etti." ifadelerini kullandı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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