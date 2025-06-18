Güney Kore, ABD ve Japonya ile Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi

Güney Kore, ülkenin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında ABD ve Japonya ile "Kuzey Kore tehdidine karşı üçlü güvenlik işbirliğini güçlendirmek" amacıyla ortak hava tatbikatı düzenlendiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri (ROKAF), Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un 4 Haziran'da göreve gelmesinden bu yana üç ülkenin ortak düzenlediği ilk tatbikata ilişkin açıklama yaptı.

Ülkenin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında diğer iki ülkenin ordularıyla ortak hava tatbikatı düzenlendiği belirtilen açıklamada, tatbikat kapsamında Güney Kore'ye ait iki F-15K, ABD'ye ait altı F-16 ve Japonya'ya ait iki F-2 savaş uçağının kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatların, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerinin" gölgesinde Güney Kore, ABD ve Japonya'nın güvenlik işbirliğini güçlendirmek için düzenlendiği belirtilerek üçlü tatbikatların devam etmesinin planlandığı aktarıldı.

Devlet Başkanı Lee ile Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Kanada'nın Alberta eyaletinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmenin ardından ikili ve ABD ile de üçlü işbirliğini, "Kuzey Kore meselesi de dahil olmak üzere çeşitli bölgesel jeopolitik krizlere karşı" geliştirme taahhüdünde bulunmuştu.