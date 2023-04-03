Güney Kore, ABD ve Japonya'dan Ortak Deniz Tatbikatı

SEUL, 3 Nisan (Xinhua) -- Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Kore Yarımadası'nın güneyindeki uluslararası sularda iki gün sürecek deniz tatbikatına başladı.

SEUL, 3 Nisan (Xinhua) -- Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Kore Yarımadası'nın güneyindeki uluslararası sularda iki gün sürecek deniz tatbikatına başladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Pazartesi ve Salı günü düzenlenecek denizaltısavar ve arama-kurtarma tatbikatı Güney Kore'nin Jeju adasının güneyindeki uluslararası sularda gerçekleştirilecek.

Güney Kore tatbikata üç muhrip ve bir muharebe destek gemisini, ABD USS Wayne E. Meyer ve USS Decatur muhripleriyle birlikte USS Nimitz nükleer güçle çalışan uçak gemisini ve Japonya ise JS Umigiri muhribini gönderdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, söz konusu tatbikatın Eylül 2022'den bu yana 6 ay içinde gerçekleştirilen ilk üçlü denizaltısavar tatbikatı olduğunu belirtti.

Bakanlık ayrıca, 2016'dan bu yana 7 yıllık aradan sonra ilk defa düzenlenen üçlü arama-kurtarma tatbikatının ise, bir deniz kazası durumunda hızlı kurtarma, acil hasta tedavisi ve nakli gibi prosedürleri uygulamak amacıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı Pazar günü bir eleştiri yazısı yayınlayarak, Özgürlük Kalkanı ve Mart ortasından bu yana yapılan diğer ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarının yanı sıra ABD-Japonya-Güney Kore üçlü deniz tatbikatına tepki gösterdi.