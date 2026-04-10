Güney Kore'de ABD/İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerine karşı ek bütçe tasarısı onaylandı

Güney Kore Ulusal Meclisi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ülkeye ekonomik etkilerine karşı sunulan 17,7 milyar dolar değerindeki ek bütçe tasarısını onayladı.

Yonhap ajansının haberine göre, ek bütçe tasarısı 300 sandalyeli Ulusal Mecliste 214 oyla kabul edildi.

İktidardaki Demokrat Parti (DP) ve ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP), 17,7 milyar dolar değerindeki ek bütçe tasarısının geçirilmesi konusunda anlaşırken, yaklaşık 35,8 milyon kişinin de gelir düzeyine göre farklı miktarlarda yardım alması bekleniyor.

Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'den yapılan açıklamada da iktidar ve muhalefet partilerine savaşın yol açtığı kriz karşısında ulusal çıkarları ön planda tutarak, yasayı hızla geçirmeleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Artan petrol fiyatlarının oluşturduğu yükü hafifletmenin, küçük işletmeler ve vatandaşları Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerinden korumanın amaçlandığı ek bütçe tasarısı, 31 Mart'taki Kabine Toplantısı'nda onaylanmıştı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.