Güney Kore, ABD'nin Tarife Politikalarını Değerlendirmek İçin Acil Toplantı Düzenledi

Güney Kore Başkanlık Ofisi, ABD'nin tarife politikalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere acil durum toplantısı yapıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Başkanlık Politika Özel Kalem Müdürü Kim Yong-beom ve Ulusal Güvenlik Direktörü Wi Sung-lac'ın eş başkanlığında "acil" toplantı düzenlendi.

Toplantıya, maliye, dışişleri ve ticaret bakanları da katıldı.

Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan'ın, toplantıda, 4 Ekim'de ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşmeye ilişkin detayları ve sonuçları paylaştığı bildirildi.

Toplantıda, katılımcıların söz konusu detaylara dayanarak tarife müzakerelerinin nasıl yürütüleceğini ele aldıkları belirtilen açıklamada, Güney Kore'nin ABD ile tarifeler konusundaki müzakerelere devam edeceği vurgulandı.

Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, 4 Ekim'de ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile ABD'nin başkenti Washington'da görüşmüştü.