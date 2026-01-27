Haberler

Güney Kore, ABD'nin tarife artışına rağmen ticaret anlaşmasının geçerliliğini koruduğunu belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye uygulanan tarifelerin artırılacağı açıklamasının ardından ticaret anlaşmasına yönelik taahhütlerini ABD tarafına ileteceğini bildirdi. Hükümet, anlaşmanın uygulanmasına kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkeye uygulanan tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarılacağı yönündeki açıklamasının ardından Washington ile Seul arasındaki ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik taahhütlerini ABD tarafına ileteceklerini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı gerekçesiyle Güney Kore'ye uygulanan tarifelerin artırılacağına yönelik açıklamasının ardından alınacak tedbirleri görüşmek üzere, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac ile Başkanlık Politika Özel Kalem Müdürü Kim Yong-beo eş başkanlığında toplantı düzenlendi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın açıklamasına "sakin" şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Güney Kore ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının geçerliliğini koruduğunu kaydeden Kang, " Hükümet, anlaşmanın uygulanmasına yönelik kararlılığını ABD tarafına iletecek." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada da Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan'ın ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşmek üzere ABD'yi ziyaret edeceği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı için Güney Kore'ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi