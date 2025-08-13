Güney Kore, ABD'nin Savaş Zamanı Operasyonel Kontrolünü 5 Yılda Sonlandıracak

Güney Kore hükümeti, ülkede savaş olması halinde ABD ordusunun operasyonel kontrolü ele almasını (OPCON) 5 yıl içerisinde sonlandıracak.

The Korea Times'ın haberine göre, OPCON'un geri alınması, Seul yönetiminin yayımladığı beş yıllık politika yol haritası planında dış ve güvenlik politikasının önemli unsurları arasında yer aldı.

OPCON olarak bilinen, ülkede olası savaş zamanında operasyonel kontrolün ABD'ye geçmesi kuralının 5 yıl içinde sonlandırılması ve kontrolün Güney Kore ordusunda olması öngörülen planın güvenlik politikasının önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

Güney Kore hükümetinin savunma sanayisini küresel liderliğe taşıma hedeflerine yer verilen planda, bu hedefin, yeni kurulan şirketler ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin silah üretimine katılımının sağlanması, araştırma ve geliştirme yatırımlarının artırılması ve gelişmiş silah sistemlerinin ihracatının yükseltilmesi yoluyla gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Demokrasi Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve planı hazırlayan komitenin Dışişleri ve Güvenlik İşleri Bölümü Başkanı Hong Hyun-ik, Seul yönetiminin, planın 5 yıllık görev süresi içinde tamamlanmasını hedeflediğini söyledi.

Devlet Başkanı Lee'nin seçim vaatleri arasındaydı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, planın hükümetin nihai politikası olmadığını, halkın katılımı, uzman tavsiyeleri ve sahadan gelen girdilerle şekillenen bir dizi öneri olduğunu dile getirdi.

Operasyonel kontrol, barış zamanında Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, savaş zamanında ise ABD'de oluyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un seçim vaatlerinden biri, operasyonel kontrolün Seul yönetimi tarafından sağlanması olsa da Lee, bu konuda temkinli davranıyor.