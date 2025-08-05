Güney Kore, ABD İttifakıyla Çin İlişkilerini Geliştirmeyi Hedefliyor

Güney Kore, ABD ile ittifakına bağlı kalarak Çin'le ilişkileri geliştirmenin hedeflendiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisi, Dışişleri Bakanı Cho Hyun'un, Çin'e ilişkin ifadeleri ve ikili ilişkiler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Cho'nun açıklamaları, Güney Kore'nin, Çin ile ilişkileri geliştirme yönünde bölgesel istikrar, refah ve insanların iyiliğine katkı sağlayan çabaları bağlamında yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

Çin ile ilişkilerin, Güney Kore-ABD ittifakına bağlı kalarak geliştirmenin hedeflendiği belirtilen açıklamada, ilgili ülkelerin Çin ile etkileşimde bulunmasının önemli olduğu kaydedildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, geçen hafta Washington Post gazetesine verdiği mülakatta, Çin'e "doğru yaklaşımın" nasıl olması gerektiğine ilişkin bir soruyu yanıtlamıştı.

Cho, Çin'in "iddialı eylemlerinin çevre ülkelerin tetikte olmasına yol açtığını" savunarak "Çin'in problemli olma sorunu"nun olduğunu ifade etmişti.

Hükümetin Çin ile iyi ilişkileri sürdürmek için çalışacağını belirten Cho, Pekin yönetimini "izole etmenin doğru yöntem olmadığını" bu konuda ABD ve Japonya ile çalışacaklarını kaydetmişti.