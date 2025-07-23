Güney Kore, ABD ile Tarife Müzakerelerinde Sığır Eti ve Pirinç Piyasalarını Kapsamayacak

Güney Kore hükümetinin, ABD ile tarife müzakerelerinde ülkenin sığır eti ve pirinç piyasalarını pazarlık konusu haline getirmeyeceği iddia edildi.

Yonhap'ın konuyla ilgili ismini vermek istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Güney Kore hükümeti, söz konusu kararı ekonomiden sorumlu yetkililerle yapılan bir toplantı sonrası aldı.

Buna göre, Güney Kore'nin, ABD ile tarife müzakerelerinde ülkenin sığır eti ve pirinç piyasalarını daha fazla açmayı pazarlık kozu olarak kullanmamaya karar verdiğini öne süren yetkililer, bu konunun "kırmızı çizgi" olarak belirlendiğini belirtti.

Sığır etinin ve pirincin, gıda güvenliği açısından hassas olduğunu kaydeden yetkililer, Güney Korenin, "biyoetanol yakıt" elde edilmesine yarayan şeker kamışı, şeker pancarı veya mısır gibi bazı selüloz bakımından zengin çeşitli bitkiler için pazarını daha da açmayı düşündüğünü iddia etti.

Yetkililer, Washington'ın, Seul yönetiminden, 30 ay ve üzeri yaştaki Amerikan sığırlarının etine yönelik ithalat yasağını kaldırmasını istediğini ve buna ek olarak Amerikan pirincinin ithalatını artırmasını talep ettiğini ileri sürdü.

Güney Kore, ABD'nin misilleme gümrük vergilerinden tam muafiyet veya indirim ile ithal çelik ve otomobillere uygulanan sektörel vergilerden muafiyet sağlamaya çalışırken, tarım ve hayvancılık sektörleri, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinde kilit anlaşmazlık noktaları haline geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ay başında Japonya ile Güney Kore'ye gönderdiği "tarife mektuplarında", bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.