Güney Kore, ABD'den yaklaşık 133 milyon dolarlık helikopter alacak - Haberler

Güney Kore, ABD'den yaklaşık 133 milyon dolar değerinde helikopter satın almak için anlaşma imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), ABD havacılık şirketlerinden Bell Textron Asia ile 132,8 milyon dolar değerinde helikopter alımına ilişkin anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında Güney Kore, 3 yıl içinde şirketten 40 "Bell 505" helikopterlerinin yanı sıra pilotların eğitiminde kullanılmak üzere 8 simülatör alacak.

AA / Güncel