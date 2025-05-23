Güney Kore, ABD Askerlerinin Çekilmesi Konusunda Görüşme Olmadığını Açıkladı

Güney Kore, ABD Askerlerinin Çekilmesi Konusunda Görüşme Olmadığını Açıkladı
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Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD'nin asker çekme planları ile ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığını duyurdu. ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki asker sayısı yaklaşık 28.500 olarak sürüyor.

SEUL, 23 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin bir bölümünün Kore Yarımadası'ndan çekilmesi konusunda ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti.

Bakanlık söz konusu açıklamaları cuma günü, ABD medyasında Washington yönetiminin Güney Kore'den yaklaşık 4.500 askerini çekmeyi değerlendirdiğine yönelik haberlere istinaden yaptı.

1950-1953 Kore Savaşı'nın barış anlaşması yerine ateşkesle sona ermesinin bir neticesi olarak ABD halen ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor. An itibarıyla Güney Kore'de yaklaşık 28.500 ABD askeri bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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