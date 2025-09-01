Güney Kore 15 Yıl Sonra Kuzey Kore'ye Propaganda Yayınını Durdurdu

Güney Kore, Kuzey Kore ile askeri gerginliği azaltmak amacıyla 15 yıl aradan sonra 'Özgürlük Sesi' adı verilen propaganda yayınını durdurdu. Devlet Başkanı Lee Jae-myung, ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Güney Kore, ülkeler arası ilişkileri iyileştirmek amacıyla Kuzey Kore'ye yönelik radyodan yapılan "propaganda yayınını" 15 yıl sonra ilk kez durdurdu.

Yonhap'ın haberine göre Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey ile askeri gerginliği azaltma çabalarının bir parçası olarak 'Özgürlük Sesi' yayınları durdurulmuştur." denildi.

Açıklamada, yayının günün erken saatlerinde durdurulduğu, bunun son 15 yıldaki ilk askıya alma kararı olduğu belirtildi.

Yayınlarda K-pop şarkılarının yanı sıra Kuzey Kore'ye dair haberler de aktarılıyordu. Pyongyang'ın Rusya'ya asker göndermesi gibi gelişmeler de radyodan duyurulmuştu.

Radyo programı, 2010'da Güney Kore donanmasına ait "Cheonan" savaş gemisinin batmasında Kuzey Kore'nin ilişkisi olduğu iddiasıyla yeniden başlatılmıştı.

Güney Kore'den gerilimi azaltma adımı

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdurmuş, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise Kuzey Kore'nin sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerin" kaldırdığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

