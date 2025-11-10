Haberler

Güney Kıbrıs ve Yunanistan Ortak Savunma Sanayi İçin Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, ortak savunma sanayisini güçlendirmek ve Avrupa Birliği SAFE Programı üzerinde işbirliği alanlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Rum basınındaki haberlere göre, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde konuşan Hristodulidis, Yunanistan, ortak savunma sanayisini güçlendirme ve AB SAFE Programı konusunda işbirliğini geliştirme konularını görüştüklerini belirterek, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın bu dönemdeki ziyaretinin önemli olduğunu söyledi.

Hristodulidis, Yunanistan ve GKRY'nin savunma kabiliyetlerinin öne çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle önemli olduğuna inandığım bir husus var, Yunanistan ve GKRY savunma sanayisini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Zira bu, 50 günden kısa bir süre içinde başlayacak AB dönem başkanlığı bağlamında, Kıbrıs ve Yunanistan'ın savunma ve güvenlik konularını nasıl daha da ileriye taşıyabileceğimizi görmek için onların yeteneklerini ortaya koymak adına altın fırsat."

Dendias, ziyaretinde mevkidaşı Vassilis Palmas ile savunma sanayisinin yanı sıra Yunanistan ve GKRY ekosistemi konularında savunma işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusunu görüşme fırsatı bulduklarını aktardı.

Palmas da GKRY'nin AB dönem başkanlığının büyük fırsat sağlayacağını ve ikili işbirliğini derinleştirmeyi beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
