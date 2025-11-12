Güney Kıbrıs ve Yunanistan Arasında İşbirliği Zirvesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret ederek 3. Hükümetlerarası Zirve'ye katıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Hristodulidis, zirve kapsamında ikili görüşmede bulundu. Ardından her iki ülkenin bakan ve bakan yardımcıları, heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Zirvenin ardından Yunanistan ve GKRY arasında imzalanan Ortak Bildiri açıklandı.

Bildiriye göre iki tarafın bakan ve bakan yardımcıları, dış politika, eğitim, sağlık, ulaşım, çevre, adalet, sivil savunma, barınma politikası, dijital politika, teknoloji gibi alanlarda işbirliği imkanlarını masaya yatırdı.

Görüşmelerde Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin de ele alındığı kaydedilen bildiride, her iki liderin Kıbrıs meselesine Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerin başlaması için kararlı olduğu ifade edildi.

Bildiride, GKRY'nin Schengen bölgesine katılacak olması nedeniyle Yunanistan'ın, GKRY'ye seyahat etmek isteyecek 19 üçüncü ülke vatandaşlarına verilecek vize işlemlerinde GKRY'yi temsil edeceği açıklandı.

Temasların ardından iki lider basına açıklamada bulundu.

Miçotakis, GKRY ile Yunanistan arasında yapılması planlanan deniz altı elektrik bağlantısı (GSI) projesine ilişkin, "Elektrik bağlantısı kabloları için teknik parametrelerin güncellenmesine karar verdik ki yeni güçlü yatırımcıların da katılımıyla (proje) güçlensin. Bu, hepimizin faydasına olacaktır." diye konuştu.

Hristodulidis ise "Ben de Kiryakos (Miçotakis) gibi ortak amacımızın etkin faaliyetlerde bulunarak, mali fayda sağlayacak ve jeopolitik anlamda iz bırakacak projelerin gerçekleştirilmesi olduğu kanısındayım. Tam da bu çerçevede Başbakan (Miçotakis) ile son derece jeostratejik öneme sahip projelerin ekonomik ve teknik parametrelerinin güncellenmesine karar verdik." dedi.