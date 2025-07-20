Güney Kıbrıs Vatandaşları KKTC'de Gözaltına Alındı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı oldukları belirlenen 4 kişinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) arazi ölçümü ve tespiti yaparken polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre GKRY vatandaşı 4 kişi, İskele kenti yakınlarında arazi tespiti ve ölçümü yaparken KKTC polisinin takibi sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan 4 Rum'un, GKRY'nin KKTC'de mülk alanlara yönelik yürüttüğü tutuklama ve yargılama süreçleri için tespit yaparak belge toplamaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Bugün mahkemeye çıkarılması beklenen 4 kişinin, GKRY istihbarat servisi ile bağlantıları ve kimler tarafından yönlendirildikleri araştırılıyor.

GKRY, geçen yıldan bu yana KKTC'deki mülk alanlara yönelik tutuklama ve yargılama süreci yürütüyor. KKTC'li yetkiler, Rumların bu süreçle asıl amaçlarının inşaat sektörü ve ekonomiye saldırı olduğunu belirtiyor.