Güney Kıbrıs'ta makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı İpsona beldesindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rum basınından derlenen bilgilere göre, Limasol'a bağlı İpsona'da makilik, Hirokitya bölgesinde de sazlık alanda eş zamanlı olarak yangın çıktı.

İlk müdahaleler sonucunda Hirokitya'daki yangın söndürülürken, İpsona'da yangının etkili şekilde devam ettiği bildirildi.

Güney Kıbrıs İtfaiye Birimi, havadan 2 helikopter ile karadan 10 arazözün müdahale ettiği alevleri, rüzgar nedeniyle kontrol etmekte zorluk yaşadığını açıkladı.

Yangın ve dumanlar nedeniyle İpsona'daki bazı ev ve çiftliklerin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedilirken, yangınların çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.