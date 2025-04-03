Güney Kıbrıs'ta Kadınlar İçin Gönüllü Askerlik Düzenlemesi Kabul Edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, kadınların gönüllü olarak Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) görev yapabilmelerine imkan tanıyan tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçerek yasalaştığını açıkladı.

Rum Lider Hristodulidis sosyal medya platformu hesaplarından yaptığı açıklamada, kadınların gönüllülük esasına göre RMMO'da görev yapabilmelerini sağlayan tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaz aylarından itibaren kadınların orduya alımının başlayacağını duyurdu.

Yasanın ilk etapta kadınların 6 ila 14 ay arasında orduda gönüllü hizmet vermelerine imkan tanıdığı ve bunun için RMMO'nun ülke genelinde kadınlar için askerlik yoklaması yapmasını içerdiği öngörüyor.

GKRY'de son 2 yıldır gündemde olan kadınların gönüllülük esasına göre orduya alınması, iktidar karşıtı gazeteler tarafından kadınlara zorunlu askerliğe hazırlık yapıldığı iddiası ile eleştiriliyor.

Yaklaşık 1 milyona yakın nüfuslu GKRY'de RMMO bünyesinde 30 bin kadar asker bulunuyor ve erkekler lise eğitiminden sonra 14 aylık zorunlu hizmet için askere alınıyor.