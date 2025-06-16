Güney Kıbrıs'ta Hastaneler Teyakkuzda: İsrail-Iran Çatışmaları Nedeniyle Önlem Alındı

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İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki hastaneler teyakkuza geçirildi. Sağlık Bakanı Michalis Damianos, sağlık durumu kötü olan Kıbrıs vatandaşlarının getirilmesi için hazırlık yapıldığını açıkladı.

İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalardan dolayı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) hastanelerin teyakkuza geçirildiği bildirildi.

GKRY'den yayın yapan Alfa TV'nin sıcak gelişme olarak verdiği haberinde, Sağlık Bakanı Michalis Damianos'un, Orta Doğu'daki gelişmelerden dolayı ülkesindeki hastanelerin teyakkuza geçirildiğini ve üçüncü ülkelerden gelecek yardım taleplerine yanıt vermeye hazır olduklarını belirttiği aktarıldı.

Philenews'in internet sitesine de son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Damianos, İsrail'de sağlık durumu iyi olmayan 10 GKRY vatandaşı bulunduğunu, bunların Kıbrıs'a getirilmesi için çabaların sürdüğünü, hastanelerin bu nedenden dolayı da hazır tutulduğunu kaydetti.

Bazı Rum basın kuruluşlarının haberinde de hastanelerin teyakkuz durumundan dolayı sağlık personelinin izinlerinin iptal edildiği bilgisine yer verildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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