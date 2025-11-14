Haberler

Güney Kıbrıs'ta Deprem İzleme Merkezi Sorunları Gündemde

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Sismoloji Dairesi'nin personel eksikliği nedeniyle mesai saatleri dışında çalışmadığı iddia edildi. Son depremler ardından merkezin gecikmeli açıklamaları eleştiriliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Deprem İzleme Merkezi'nin (Rum Sismoloji Dairesi) mesai saatleri dışında personel eksikliğinden dolayı çalışmadığı öne sürüldü.

GKRY'den yayın yapan Haravgi gazetesi, son günlerde Kıbrıs'ta meydana gelen sismik hareket ve depremlerin, Rum Sismoloji Dairesi'ndeki sorunları gün yüzüne çıkardığını, dairenin personel eksikliği sebebiyle mesai saatleri dışında hizmet vermediğini yazdı.

Gazete haberinde, Rum Sismoloji Dairesi'nin çarşamba günü saat 16.30'da meydana gelen deprem konusunda 18 saat sonra açıklama yaptığını ve depremin tam büyüklüğünü dahi duyuramadığını savundu.

Bazı gazete ve internet siteleri de haberlerinde, Rum Sismoloji Dairesi'nin çarşamba günü yaşanan depremle ilgili verileri 18 saat sonra açıklamasını eleştirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
