Güney Kıbrıs'ta 5,2 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu

Güncelleme:
Akdeniz'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Güney Kıbrıs'ta artçı sarsıntılar yaşandı. Başkent Lefkoşa'da iki bina boşaltıldı ve insanlar sokağa döküldü.

Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların Güney Kıbrıs'ta paniğe neden olduğu bildirildi.

Rum basını, başkent Lefkoşa'da iki binanın güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını, Baf'ta ise insanların korku içinde sokağa çıktığını yazdı.

Akdeniz'de GKRY açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 7 artçı sarsıntı yaşandığını aktaran Rum gazeteleri, internet şebekesinin yavaşladığı bilgisine de yer verdi.

Sigma TV, GKRY'nin birçok kentinde deprem sonrası sirenlerin çaldığını aktardı. Baf Bölgesel Afet ve Acil Durum Yönetimi Kurumu Başkanı Charalambos Pittokopitis ise, deprem sonucu kaya düşmesi nedeniyle Baf-Tsada yolunda hasar meydana geldiğini açıkladı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
