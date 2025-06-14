Güney Kıbrıs, Savaş Tehlikesine Karşı Sığınak Uygulaması Başlattı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sonrası, vatandaşların sığınakları kolayca bulabilmesi için SafeCY adlı bir internet uygulaması geliştirdi. Uygulama, kullanıcılarına en yakın sivil savunma sığınaklarının yerini ve kapasitelerini gösteriyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ile İran arasında devam eden çatışmaların ardından ülkedeki sığınakları gösteren internet uygulamasını hizmete aldı.

Rum basınında çıkan haberlere göre, GKRY İçişleri Bakanlığı tarafından yaptırılarak devreye konulan SafeCY adlı uygulama, cep telefonlarına yüklenebiliyor veya bilgisayar, tablet veya akıllı saatlere aracılığı ile kullanılabiliyor.

SafeCY'yi yükleyen kullanıcılar, bu sayede kendilerine en yakın sivil savunma sığınağını görebiliyor ve kapasitesi ile ilgili bilgilere anında ulaşıyor.

Uygulama ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Rum İçişleri Bakanı Constantinos Loannou, "Güvende Kıbrıs" uygulaması ile vatandaşların ülkedeki sığınakların yerini ve kendilerine en yakın olanını rahatça görebileceklerini ifade etti.

Bakan Loannou, halen ülke nüfusunun yüzde 30'na hizmet verebilecek kapasitede olan sığınakların, GKRY nüfusunun yüzde 70'ne hizmet verecek kapasiteye çıkarılacağını dile getirdi.

İsrail ilişkileri ve İngiliz üsleri Rumları endişelendiriyor

GKRY'de son dönemde güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarılması ve sığınakların hazırlanmasının temelinde, Güney Kıbrıs'ın, Gazze, Lübnan ve İran saldırılarına rağmen İsrail'e tam desteği ve bölgede bulunan "İngiliz Egemen Üsleri" olduğu belirtiliyor.

Ana muhalefet partisi AKEL ile diğer aşırı sol partiler, Rum Lider Nikos Hristodulidis'in İsrail ile olan ilişkilerini Kıbrıs'ı tehlikeye attığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Kıbrıs'ta bulunan ve İngiltere toprağı kabul edilen Ağrotur ve Dikelya üslerinden İsrail'e istihbarat sağlanması, askeri destek verilmesi ve silah sevkiyatı gerçekleştirmesi, hem Rum muhalefeti hem de insan hakları savunucuları tarafından Kıbrıs'ın askeri bir hedef haline dönüştüğü gerekçesiyle eleştiriliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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