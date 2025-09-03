Güney Kıbrıs Elektrik Projesi İçin Yunanistan'dan Açıklama

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Kostis Hacidakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY), Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında yapılması planlanan deniz altı kablolu elektrik bağlantısı projesine (GSI) ilişkin tavrını netleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Hacidakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, GKRY Maliye Bakanı Makis Kerafnos'un GKRY'de yayımlanan Kathimerini gazetesine yaptığı, GSI'nın mevcut şartlar altında sürdürülebilir olmadığına yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Projenin Avrupa enerji programı dahilinde olduğunu ifade eden Hacidakis, bunun Yunanistan için ulusal bir proje olmadığını belirtti.

Projenin amacının GKRY'nin enerji alanındaki izolasyonun sona erdirilmesi olduğunu kaydeden Hacidakis, "Bize göre, asıl olarak Kıbrıs'ın faydasına olan bir projedir. Açık nedenlerden ötürü (bu projeyle) Kıbrıs'ın enerji alanındaki izolasyonun ortadan kalkacağını düşünüyorum." dedi.

Hacidakis, Yunanistan'ın projeye hala bağlı olduğunu vurgulayarak, "Ancak öte yandan Kıbrıs'ın ne yapmak istediğini netleştirmesi gerekmektedir." dedi.

GKRY Maliye Bakanı Makis Kerafnos, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, bağımsız ve ciddi iki farklı kurumun projeye ilişkin yaptığı çalışmayı incelediğini belirterek, "İki rapor da mevcut şartlarda bu projenin sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıyor." demişti.

Kerafnos, söz konusu projenin ekonomik, teknik ve jeopolitik açıdan son derece karmaşık olduğunu vurgulayarak, "Bu proje 2010'dan beri gündemde ve Avrupa projesi olarak değerlendiriliyor. Zira Komisyon 650 milyon (avro) fon vermeye karar verdi. Benim merak ettiğim şu, sıkı şartlar ve belli bir takvim dahilinde fon sağlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu neden bunca yıl sonra bu projenin neden yapılmadığını hiç kendine sormuyor?" ifadelerini kullanmıştı.