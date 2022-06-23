Güney Kaliforniya'da Çıkan Fırtınada Yıldırım Çarpması Sonucu Bir Kadın Öldü - Haberler

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Güney Kaliforniya'da Çıkan Fırtınada Yıldırım Çarpması Sonucu Bir Kadın Öldü

Xinhua - Güncel
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Güney Kaliforniya'da Çıkan Fırtınada Yıldırım Çarpması Sonucu Bir Kadın Öldü

LOS ANGELES, 22 Haziran (Xinhua) -- ABD'de yerel basında çıkan haberlere göre, Güney Kaliforniya'da çıkan yaz fırtınasında Çarşamba sabahı yıldırım çarpması sonucu bir kadın öldü.

LOS ANGELES, 22 Haziran (Xinhua) -- ABD'de yerel basında çıkan haberlere göre, Güney Kaliforniya'da çıkan yaz fırtınasında Çarşamba sabahı yıldırım çarpması sonucu bir kadın öldü. Los Angeles Times gazetesinin polise dayandırdığı haberine göre, Los Angeles County'nin güneydoğusunda yer alan Pico Rivera şehrinde, bir kadın ve iki köpeği sabah yerel saatle 9: 00'dan hemen önce bir nehir yatağı yolunda yürürken yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Gazete haberinde, L.A. Bölge Şerifi Yardımcısı Patrick Morey'in, "Böyle bir şeyin olma olasılığı milyonda birdir ama oldu" açıklamasına yer verdi. Pico Rivera yetkilileri daha sonra paylaştıkları bir tweet ile okul gezisi ve çiftçi pazarı gibi bazı açık hava etkinliklerini iptal ettiklerini duyurdu. Güney Kaliforniya'nın bazı bölgelerindeki yetkililer, yerel sakinlerden kararsız havalarda evlerinde kalmalarını istedi. Güney Kaliforniya'daki birçok plaj, tehlikeli hava koşulları nedeniyle yerel yetkililer tarafından kapatıldı.

Xinhua / Güncel

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