Güney Kaliforniya'da Büyük Dinozor Sergisi

Sergi, ziyaretçilere 100'ün üzerinde gerçek boyutlarındaki dinozora yaklaşmalarına izin veren üç boyutlu bir gezinti deneyimi sunuyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Woodland Hills kentinde düzenlenen "Vadideki Dinozorlar" adlı sergiyi ziyaret eden insanlar, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Sergi, ziyaretçilere 100'ün üzerinde gerçek boyutlarındaki dinozora yaklaşmalarına izin veren üç boyutlu bir gezinti deneyimi sunuyor.

LOS ANGELES, 19 Aralık (Xinhua) -- Güney Kaliforniya'nın Woodland Hills kentinde düzenlenen büyük ölçekli dinozor sergisi, gerçek boyutlarındaki dinozorlarla etkileşimde bulunmak isteyen ziyaretçileri kendine çekiyor.

"Vadideki Dinozorlar" adındaki sergi, Woodland Hills'deki Pierce College'de düzenleniyor.

Üç boyutlu bir gezinti deneyimi sunan sergi, ziyaretçilerin bebek dinozorlardan, bazıları 12 metre ve 21 metre uzunluğa sahip 100'ün üzerinde gerçek boyutlu ya da bu boyutlara yakın dinozora yakından bakmalarına imkan veriyor.

Sergide çocuklar fosil bulmak için toprağı kazabiliyor, dev dinozor yumurtalarına tırmanabiliyor ve dinozor öyküleri dinleyebiliyor.

Xinhua'ya konuşan serginin tur yöneticisi William Scalf, "İnsanların hayallerini tamamen serbest bırakmalarını ve dinozorların yakınında olmanın neye benzediğini hissetmelerini istiyoruz" diye konuştu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Woodland Hills kentinde düzenlenen "Vadideki Dinozorlar" adlı sergide bir çocuk görülüyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Scalf, "İnsanlar, buraya gelinceye kadar bu dinozorların, renkleri, büyüklükleri ve sesleriyle ne kadar gerçekçi olduğunu anlayamıyor. Dikkatli bakarsanız nefes alıp verdiklerini bile görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sergi, Kasım ayı ortalarında açıldığından bu yana 50.000'den fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Serginin, önümüzdeki yılın Ocak ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.