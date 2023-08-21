Güney gerçek balinası ve yavrusu Avustralya'da görüntülendi

Güney gerçek balinası anne ve yavrusu, Avustralya'nın doğu sahili boyunca yüzerken görüntülendi. Yavru balinanın, 25 Temmuz civarında doğduğuna inanılıyor. Yetkililer, balinaları ve bölgedeki gemi faaliyetlerini gözlem altında tutuyor.

Balina ve yavrusunun çeşitli görüntüleri ( Avustralya Memeli Deniz Hayvanları Kurtarma ve Araştırma Örgütü'nün izniyle)

Güney gerçek balinası anne ve yavrusu, Avustralya'nın doğu sahili boyunca yüzerken görüntülendi.

Yeni Güney Galler (NSW) Çevre ve Miras Grubu'nun Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, yavru balinanın, 25 Temmuz civarında doğduğuna inanılıyor. İkiliyi 27 Temmuz'dan bu yana izleyen NSW Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Servisi (NPWS), halktan balinalardan uzak durmalarını ve balinaları ürkütmemelerini istedi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki güney gerçek balinalarının güneydoğu Avustralya'daki popülasyonu 270'ten az. Yetkililerin verdiği bilgilere göre bu yıl eyalette sadece iki yavru balina kayda geçti. Bu yavru onlardan biri.

Gemiler, sörfçüler, jet skiler de dahil olmak üzere tüm deniz araçlarından anne balina ve yavrusuna 300 metreden fazla yaklaşmamalarını isteyen NPWS, insansız hava araçlarının balinalara 100 metreden yaklaşmalarının kesinlikle yasak olduğunu duyurdu.

Yetkililer, balinaları ve bölgedeki gemi faaliyetlerini gözlem altında tutuyor. Avustralya Memeli Deniz Hayvanları Kurtarma ve Araştırma Örgütü (ORRCA), Gamay Korucuları, Deniz Kurtarma, polis, Yeni Güney Galler Ulaştırma ve Geni Güney Galler Sörf Yaşam Kurtarma ile çalışan NPWS, denizi kullanan herkesin yaklaşma mesafesi kurallarına uymasını sağlamaya çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney'den bildiriyor. (XHTV)