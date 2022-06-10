Güney Ege ve Batı Akdeniz ile Konya ve Karaman için kuvvetli rüzgar uyarısı - Haberler

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Güney Ege ve Batı Akdeniz ile Konya ve Karaman için kuvvetli rüzgar uyarısı

AA - İsa Toprak - Güncel
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Güney Ege ve Batı Akdeniz ile Konya ve Karaman için kuvvetli rüzgar uyarısı

Güney Ege, Batı Akdeniz ile Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Güney Ege, Batı Akdeniz ile Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren gün boyunca Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar ile Antalya, Isparta, Burdur ve Konya ile Karaman çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına eseceği tahmin ediliyor.???????

Söz konusu bölgelerde, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsa Toprak - Güncel

Güney Ege Akdeniz Karaman Konya Güncel Haberler

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