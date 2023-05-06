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Güney Ege için sağanak uyarısı

Güney Ege için sağanak uyarısı

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Güney Ege'de öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güney Ege'de öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'deki gök gürültülü sağanağın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

Güney Ege Denizli Aydın Güncel Haberler

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