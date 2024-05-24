Güney Ege'de denizde fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin güneyinde bugün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgarlar eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.
Güney Ege'de denizde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.