Güney Çin Denizi'nde Kurulan Okyanus Gözlem Platformu Yeni Verilere Ulaştı

QİNGDAO, 27 Mart (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nin soğuk sızıntı bölgesine birkaç yıl üst üste uzun vadeli bir okyanus gözlem platformu yerleştiren Çinli bilim insanları, bu süreçte çok sayıda yerinde video ve veri topladı.

QİNGDAO, 27 Mart (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nin soğuk sızıntı bölgesine birkaç yıl üst üste uzun vadeli bir okyanus gözlem platformu yerleştiren Çinli bilim insanları, bu süreçte çok sayıda yerinde video ve veri topladı.

Okyanus tabanında hidrojen sülfür, metan ve diğer hidrokarbonlar bakımından zengin sıvıların sızdığı alan soğuk sızıntı bölgesi diye adlandırılıyor. Bu alanlar, zorlu koşullar altında gelişebilen yaşamların ortaya çıktığı yerler olarak biliniyor.

Soğuk sızıntı alanlarının incelenmesine dönük çalışmalar giderek yaygınlaşıyor. Ancak insanlı su altı araçları ve uzaktan kumandalı araçlarla yapılan kısa süreli, rastgele araştırmalar uzun vadeli biyolojik göçü ve değişimi tamamen gözlemlemekte yetersiz kalıyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Oşinoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, su altına inme ve veri toplama için yeni bir kontrol modeli kullanan LOOP adlı platformu geliştirdi. Bu platformun kullanımı araştırma gemisi ve denizaltı araçlarının yardımıyla sağlanıyor.

Derin Deniz Araştırmaları Bölüm I: Oşinografik Araştırma Makaleleri dergisinin Mart sayısında yayımlanan araştırmaya göre LOOP, suya batırma sırasında iniş yeri seçimine ve gözlem parametrelerinin ayarlanmasına olanak tanıyan çevrimiçi ve gerçek zamanlı kontrol modunda çalışabiliyor. LOOP, daha sonra uzun süreli sürekli gözlem için çevrimdışı bağımsız çalışma moduna geçebiliyor.

Güney Çin Denizi'ndeki soğuk sızıntı bölgesine yerleştirilen ve toplam 1.070 gün boyunca görev yapan, korozyona dayanıklı platform, 2016'dan 2018'e kadar olan dönemde 414 günlük etkin bir gözlem süresi gerçekleştirdi.

Dergide yayımlanan makaleye göre yürütülen sualtı araştırması, inorganik bileşiklerden besin üreten yaşam topluluklarının düzensiz mekansal dağılımının iki ana faktörünün çözünmüş oksijen ve metan olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılara göre LOOP'un uzun vadeli, yerinde ve sürekli veri toplama adına evrensel bir sualtı gözlem platformu haline gelmesi bekleniyor.