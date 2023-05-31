Güney Çin Denizi'nde Keşfedilen Antik Gemi Enkazında Demir Çapa ve Kutu Bulundu

HAİKOU, 31 Mayıs (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nde arkeolojik araştırmaların devam ettiği iki antik gemi enkazından birinin yakınında bir demir çapa ile bir kutu gün yüzüne çıkarıldı.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde, Çin'in mürettebatlı denizaltısı Shenhai Yongshi'yi (Derin Deniz Savaşçısı) taşıyan bilimsel araştırma gemisi Tansuo-1, Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı kıta yamacına yakın 1 numaralı gemi batığında ilk arkeolojik araştırmasını tamamladıktan sonra rıhtımda görülüyor, 21 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

HAİKOU, 31 Mayıs (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nde arkeolojik araştırmaların devam ettiği iki antik gemi enkazından birinin yakınında bir demir çapa ile bir kutu gün yüzüne çıkarıldı.

Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi izniyle görevlendirilen derin deniz arkeoloji ekibi, Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı kıta yamacı yakınlarındaki 1 ve 2 numaralı gemi enkazlarının bulunduğu bölgede incelemelerin ilk aşamasını yürütüyor. Bu yılın Mayıs ayı sonunda başlayan inceleme, Haziran başına kadar devam edecek.

Aralarında yaklaşık 50 metre mesafe bulunan demir çapa ve kutu, 1 numaralı gemi batığı alanının güneybatı yönünde keşfedildi.

Demir çapanın alt kısmı yarı gömülü olarak bulunurken, çapanın iki tırnağının açıkta kaldığı ve silindirik çapa çubuğunun tepesinde demir bir halkanın olduğu belirlendi.

Ön ölçümler demir çapanın yaklaşık 1 metre uzunluğunda olduğunu gösteriyor. Çapa çubuğunun çapının 0,1 metre ila 0,15 metre arasında, çapanın üstündeki demir halkanın çapının ise 0,2 metre civarında olduğu tahmin ediliyor.

Keşfedilen demir çapanın 1 numaralı enkaza ait olup olmadığını belirlemek için daha fazla incelemeye ihtiyaç duyuluyor. Yarı gömülü halde bulunan kutunun ahşaptan yapıldığı tahmin edilirken, içeriği için ise daha fazla inceleme yapılması gerekiyor.

Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı kıta yamacı açıklarındaki 1 ve 2 numaralı gemi enkazları 2022'nin Ekim ayında ortaya çıkarılmıştı.

Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı kıta yamacına yakın 1 numaralı gemi enkazının iç kısmı görülüyor, Ekim 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Görece iyi korunmuş gemi enkazları, hangi döneme ait olduğu açıkça anlaşılabilen ve tarihi, bilimsel ve sanatsal değer taşıyan çok sayıda kültürel kalıntıya ev sahipliği yapıyor. Gemi enkazlarının keşfi sadece Çin'in derin deniz arkeolojisinde çığır açmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel düzeyde önemli bir arkeolojik keşif olması bakımından da önem arz ediyor.