Güney Çin Denizi İçin Barış ve İşbirliği Çağrısı

Güney Çin Denizi İçin Barış ve İşbirliği Çağrısı
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Xinhua Enstitüsü, Dünya Okyanuslar Günü'nde 'Güney Çin Denizi'ni Barış, Dostluk ve İşbirliği Denizine Dönüştürmek: Çin'in Eylemleri' başlıklı raporunu yayımladı.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Fotoğrafta, Xinhua Haber Ajansı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü tarafından Dünya Okyanuslar Günü'nde hem Çince hem de İngilizce olarak yayımlanan "Güney Çin Denizi'ni Barış, Dostluk ve İşbirliği Denizine Dönüştürmek: Çin'in Eylemleri" başlıklı rapor görülüyor, 8 Haziran 2025. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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