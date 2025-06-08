Güney Çin Denizi İçin Barış ve İşbirliği Çağrısı

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Fotoğrafta, Xinhua Haber Ajansı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü tarafından Dünya Okyanuslar Günü'nde hem Çince hem de İngilizce olarak yayımlanan "Güney Çin Denizi'ni Barış, Dostluk ve İşbirliği Denizine Dönüştürmek: Çin'in Eylemleri" başlıklı rapor görülüyor, 8 Haziran 2025. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)