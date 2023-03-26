Güney Avustralya, Parlamentoda 'Yerli Sesi' tasarısını onaylayan ilk eyalet oldu

Güney Avustralya, Avustralya'da yerli halka daha geniş kapsamlı söz hakkı tanımayı amaçlayan "Yerli Sesi" tasarısını Parlamentoda yasalaştıran ilk eyalet oldu.

Güney Avustralya, Avustralya'da yerli halka daha geniş kapsamlı söz hakkı tanımayı amaçlayan "Yerli Sesi" tasarısını Parlamentoda yasalaştıran ilk eyalet oldu.

Ülke basında yer alan haberlerde, yasanın özel bir Parlamento oturumu sırasında kabul edildiği bildirildi.

Parlamentoya hitap eden Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas, yasayı eyaletin yerli halkı için "önemli" olarak nitelendirdi.

Eyaletin "Yerli Sesi" temsilcilerinin gelecek aylarda seçilmesi ve sistemin yıl sonundan önce yürürlüğe girmesi bekleniyor.

"Yerli Sesi", Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasalar ve politikalar hakkında hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarının bir yolu olarak görülüyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 23 Mart'ta "Mecliste Yerli Sesi" referandumunun hazırlık çalışmaları kapsamında halka sorulacak soruyu açıklamıştı.

Albanese, referandumda onaylanması durumunda anayasada yapılacak değişiklikleri şu şekilde sıralamıştı:

"Aborijin ve Torres Strait Adalıların Sesi adlı bir kurum olacak. Aborijin ve Torres Strait Adalıların Sesi, Parlamento ve hükümette Aborijin ve Torres Boğazı Adalıları ilgilendiren konularda temsilci bulundurabilecek. Parlamento, bu anayasaya tabi olarak, Aborijin ve Torres Strait Adalıların Sesi ile ilgili tüm konularda yasa yapma yetkisine sahip olacak."