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Güney Avustralya'da Sıcaklık ve Hava Koşulları Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Güney Avustralya Eyaleti'nde sıcaklık 40'lı derecelere ulaşırken bazı bölgelerde yangınlar, bazılarında ise kasırga riskinin görülmesi hayatı olumsuz etkiliyor. Eyaletteki okullar tatil edildi ve binlerce hane elektriksiz kaldı. Sel uyarıları ve yangın riski de devam ediyor.

Olumsuz hava koşullarıyla mücadele eden Güney Avustralya Eyaleti'nde sıcaklık 40'lı derecelere ulaşırken bazı bölgelerde yangınlar, bazılarında ise kasırga riskinin görülmesi hayatı olumsuz etkiliyor.

ABC News'ün haberine göre, Bölge Meteoroloji Bürosu (BOM) yetkilisi Lincoln Trainer, eyalette en yüksek sıcaklığın 47 santigrat dereceye ulaştığını bildirdi.

Eyaletin çeşitli bölgelerinde sıcaklıkların 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklardan dolayı eyaletteki 20 okul tatil edildi.

Binlerce hane sıcaklar sebebiyle elektriksiz kaldı

SA Power Networks şirketi yetkilisi Paul Roberts, eyaletin başkenti Adelaide'de 11 bin hanenin hava şartları nedeniyle elektriksiz kaldığını, 13 bin hanede de güvenlik sebebiyle elektriklerin kesildiğini kaydetti.

Roberts, 39 elektrik kesintisinin ardından 25 bin 316 hane ve iş yerinin elektrik alamadığını açıkladı.

Eyalet Acil Durum Servisi Başkan Yardımcısı Liz Connell, Güney Avustralya'nın büyük bir bölümünde sel uyarıları verildiğini belirterek Mid North Bölgesi ve Eyre Yarımadası'nda şiddetli yağışların hakim olacağını aktardı.

BOM yetkilisi Dave Grant, Queensland kıyısının 1200 kilometre açığında bulunan Jasper Kasırgası'nın kategori 4 seviyesine ulaştığını ancak hafta sonu şiddetinin azalacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Güney Avustralya İtfaiye Servisi (CFS), saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgarların yangın riski oluşturabileceğine ilişkin uyarı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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