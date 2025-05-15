Güney Avustralya'da Köpekbalığı Saldırısı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

KANBERRA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletindeki bir plajda köpekbalığı saldırısına uğrayan bir kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

Eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre, olay perşembe sabahı yerel saatle 09.45 sıralarında meydana geldi. Eyalet başkenti Adelaide'nin 27 kilometre güneybatısındaki plajda yüzen adamın köpekbalığı tarafından ısırıldığı ihbarı üzerine acil servisler olay yerine sevk edildi.

Yaralı adam denizden çıkarılarak ambulans ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı ve ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Güney Avustralya Ambulans Servisi, adamın saldırıda uyluğundan yaralandığını bildirdi.

Plajdaki diğer yüzücülerin denizden tahliye edildiği belirtildi.