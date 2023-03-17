Güney Afrikalılar, depremzedeler için bugüne kadar 130 ton ayni yardımda bulundu

Güney Afrikalı hayırseverler, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için bugüne kadar 130 ton ayni yardım malzemesi topladı.

Güney Afrikalı hayırseverler, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için bugüne kadar 130 ton ayni yardım malzemesi topladı.

Depremlerin ardından Türkiye'ye yardım için seferber olan Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile hayırsever iş insanları, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği konutunda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Büyükelçi Ayşegül Kandaş, burada yaptığı konuşmada, Güney Afrika'nın depremlerin hemen ardından başlattıkları yardım kampanyaları kapsamında 16 Mart itibarıyla, piyasa değeri 1 milyon doların üstünde olan yaklaşık 130 tonluk ayni yardım toplandığını belirtti.

Kandaş, bu yardımların Türk Hava Yolları (THY) tarafından ücretsiz şekilde ve düzenli olarak Türkiye'deki depremzedelere ulaştırıldığını, Büyükelçiliğin deprem yardım seferberliği çerçevesinde açtığı resmi banka hesabına da yaklaşık 163 bin dolar nakdi yardımda bulunulduğu söyledi.

Güney Afrika'nın uzak mesafeye rağmen ilk günden itibaren Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Kandaş, "Türkiye olarak Güney Afrikalı dostlarımızın yardım ve desteklerini asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında Güney Afrikalı katılımcılar Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sürdürülen faaliyetler konusunda bilgilendirildi.

Türk depremzedeler için açılan taziye defterini imzalayan katılımcılara, sonrasında Türk ve Güney Afrika mutfağından lezzetler ikram edildi.